Si dice che Death Stranding 2 richieda fino a 75 ore per essere completato

Sembra che ci aspetta un viaggio epico nell'ambizioso sequel di Kojima. Secondo le informazioni, Death Stranding 2: On the Beach impiegherà ai giocatori dalle 50 alle 60 ore per essere completato, con un completamento completo che arriva fino a 75 ore.

Si tratta di un notevole passo avanti rispetto all'originale, che in media si aggirava intorno alle 40-50 ore. Kojima Productions sta chiaramente puntando tutto sul sequel, espandendo il mondo post-apocalittico che tutti abbiamo imparato ad amare nel primo gioco. Ambientato in diverse località come il Messico e l'Australia, On the Beach continua a esplorare i temi della connessione umana e della sopravvivenza in un mondo post-apocalittico. Con la sua notevole lunghezza e la sua narrazione arricchita.

