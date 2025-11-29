Si dice che Donald Trump stia spingendo affinché Rush Hour 4

Si scopre che anche i membri più elitari della società amano un po' Jackie Chan e Chris Tucker, dato che nientemeno che il presidente USA Donald Trump cerca di usare il suo potere per far accadere Rush Hour 4.

Questo viene da Semafor, che afferma che Trump vuole che ci sia un cambiamento a Hollywood verso film "classicamente maschili", con un focus su eroi forti, coraggiosi e sicuri di sé. Con uno dei maggiori sostenitori finanziari di Trump, Larry Ellison, ora proprietario della Paramount (e che fa offerte per Warner), si crede che Rush Hour 4 sia una questione di quando, non di se.

Il primo Rush Hour debuttò nel 1998 e si rivelò un successo. Nove anni dopo, quando uscì il terzo film, sembrava che il franchise avesse in gran parte vissuto il suo periodo d'oro. Trump chiaramente non condivide questa opinione, dato che apparentemente ha richiesto che il diritto di voto venga ripristinato.

Inoltre, si dice che abbia un interesse per il film del 1998 con Jean Claude Van Damme, Bloodsport. Non si sa se questa proposta verrà concreta, ma sembra che il presidente sia più che felice di proporre rinnovi di franchigia ora.