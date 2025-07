Si dice che gli sviluppatori di Romero Games siano tutti "senza lavoro"

HQ

La scorsa settimana, è stato rivelato che lo sviluppatore Romero Games ha ritirato i finanziamenti per il suo prossimo progetto, una decisione che ha lasciato il gioco in un limbo e il futuro dello sviluppatore molto, molto incerto. All'epoca, l'annuncio relativo a questa richiesta di finanziamenti non menzionava mai l'editore che ha tradito lo studio, ma da allora è emerso che è stata Microsoft a lasciare lo sviluppatore in grave rischio dopo gli enormi 9.000 licenziamenti dell'azienda.

Ora, parlando con The Journal, un dipendente anonimo di Romero Games ha parlato della situazione nello studio, notando che "tutti sono senza lavoro" e che è stato "un grande shock", poiché lo sviluppatore ha avuto incontri con Microsoft già il giorno prima dell'annuncio.

Spiegano: "Sembrava così lontano per noi. Il titolo era abbastanza ben sviluppato all'epoca. Stiamo cercando di trovare altri modi per finanziare il progetto. Ma per ora è completamente chiuso e lo studio è chiuso".

Il rapporto rileva che, sebbene 42 dipendenti siano registrati a Romero Games, il progetto ha avuto l'influenza di oltre 100 sviluppatori provenienti da tutto il mondo, ognuno dei quali si trova ora in una situazione lavorativa disastrosa e difficile.