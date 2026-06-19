Si dice che il camion Slate mantenga la promessa di un prezzo sotto i 25.000 dollari

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Abbiamo sentito parlare di Slate da un bel po' di tempo ormai. Questa coraggiosa start-up vuole rivoluzionare in particolare il mercato statunitense, offrendo un camion elettrico modulare ed economico. Questo significa un prezzo di partenza molto accessibile con la possibilità di aggiungere molte, molte caratteristiche, anche dopo il punto vendita iniziale.

Qual è quindi questo prezzo di partenza? Hanno detto che sarebbe stato sotto i 25.000 dollari, ma questa cifra è stata considerata molto ambiziosa da analisti ed esperti. Tuttavia, The Autopian ha scoperto che Slate ha accidentalmente fatto trapelare i propri prezzi sul proprio sito di pre-ordine ieri. E sì, sono 24.590 dollari.

Si prevede che la produzione inizierà negli Stati Uniti entro i prossimi due anni, anche se, come molte start-up, Slate deve ancora affrontare la sfida di trasformare piani ambiziosi in realtà. Costruire un veicolo a questo prezzo mantenendo la redditività è notoriamente difficile, specialmente nel mercato attuale dei veicoli elettrici.

Puoi vedere il loro video di presentazione iniziale qui sotto.