Si dice che il meteorite che si è schiantato sulla Terra sia più vecchio del pianeta stesso

L'universo è molto, molto vecchio e mentre il pianeta Terra è vecchio di per sé, è stato in giro solo per una parte di quel tempo. Una buona prova di ciò è arrivata di recente, quando un meteorite si è schiantato su una casa negli Stati Uniti alla fine di giugno, una roccia cosmica che, dopo gli studi, gli scienziati hanno scoperto essere in realtà più antica della Terra stessa.

Secondo BBC News, si dice che il meteorite che si è schiantato in Georgia, negli Stati Uniti, il 26 giugno si è in realtà formato circa 4,56 miliardi di anni fa, il che lo rende circa 20 milioni di anni più vecchio della Terra. Ancora una volta, nel grande schema di miliardi di anni, 20 milioni non sembrano poi così tanti, ma vale la pena ricordare che si pensava che i primi esseri umani esistessero circa 300.000 anni fa...

Gli scienziati della NASA hanno studiato il meteorite utilizzando la microscopia ottica ed elettronica e hanno scoperto che si trattava di una condrite, uno dei tipi di meteorite più abbondanti. Da allora la roccia è stata chiamata meteorite McDonough in riferimento alla città in cui si è schiantata in Georgia.

Un meteorite condrite di tipo L isolato, pezzo di roccia formatosi nello spazio esterno nelle prime fasi degli asteroidi del Sistema Solare. Questo meteorite proviene da una caduta di meteorite che ha colpito la Terra. // Shutterstock / Lvivjanochka Photo

