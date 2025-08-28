Si dice che il Punitore abbia avuto il ruolo di supporto più importante in Spider-Man: Brand New Day

HQ

Le riprese di Spider-Man: Brand New Day sono attualmente in pieno svolgimento e i primi rapporti suggeriscono una storia piena di alleanze e conflitti inaspettati. Secondo il noto insider Daniel Richtman, il film non si concentrerà solo su Peter Parker, ma potrebbe anche dare un tempo significativo sullo schermo ad altri pesi massimi della Marvel. Si dice che appaiano sia Hulk che The Punisher, mentre le voci suggeriscono che anche Yelena Belova potrebbe avere un ruolo.

Ciò che rende la speculazione ancora più intrigante è l'affermazione di Richtman secondo cui il Punitore di Jon Bernthal assumerà il ruolo di supporto più importante nel film. Presumibilmente, Frank Castle sarà più centrale nella trama persino di Hulk o Yelena, il che segnerebbe la sua più grande apparizione all'interno del MCU. Richtman scrive che:

"Il Punitore di Bernthal avrà il ruolo più importante inSpider-Man: Brand New Day rispetto agli altri eroi secondari che appaiono nel film".

Naturalmente, nulla di tutto ciò è stato confermato ufficialmente dai Marvel Studios, quindi i fan dovrebbero trattarlo come una voce fino a quando non verrà verificato da più fonti. Tuttavia, l'idea stessa di Spider-Man che incrocia la strada con il violento e intransigente Punitore ha generato una tempesta di eccitazione online. Resta da vedere se i due saranno alleati scomodi, nemici veri e propri o una via di mezzo.

Ciò che è confermato, tuttavia, è la data di uscita: Spider-Man: Brand New Day è previsto per l'uscita nelle sale a luglio del prossimo anno. Fino ad allora, le speculazioni su team-up, rivalità e su come la Marvel intende intrecciare questi personaggi probabilmente si intensificheranno.

