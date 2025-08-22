Si dice che il remake di Resident Evil Code: Veronica sia un progetto di punta su larga scala

HQ

Le voci continuano a girare intorno al tanto atteso remake di Resident Evil Code: Veronica, il leggendario capitolo Dreamcast della serie. Secondo la fonte solitamente affidabile Dusk Golem, il progetto è destinato ad essere molto più ambizioso e ad alto budget di quanto molti pensassero inizialmente. Tradizionalmente, Code: Veronica (insieme a Resident Evil 0) è stato considerato come una sorta di voce secondaria, portando molti fan a presumere che qualsiasi potenziale remake non corrisponderebbe alla grande scala di Resident Evil 2 e Resident Evil 4.

Ma secondo Dusk Golem, non è affatto così. Sulla base delle informazioni dell'insider, Capcom sta trattando Code: Veronica internamente come un "gioco principale ad alto budget", essenzialmente un progetto di punta su larga scala piuttosto che un remake secondario. Inoltre, secondo quanto riferito, lo stesso team di sviluppo dietro gli acclamati remake di Resident Evil 2 e Resident Evil 4 si sta occupando anche di questo. Ora l'unica domanda è quando Capcom deciderà di confermare le voci e quando i fan potranno finalmente tornare a Rockfort Island.

Non vedi l'ora che arrivi il remake di Resident Evil Code: Veronica?