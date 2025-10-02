Si dice che la Call of Duty League tornerà entro la fine dell'anno

HQ

È diventato un po' un tema per il Call of Duty League dare il via alla sua stagione alla fine dell'anno solare. Entrambe le ultime due campagne sono iniziate a dicembre e sembra che questo sarà di nuovo il caso per la stagione 2025-26.

Come menzionato dal commentatore Miles Ross durante l'evento Call of Duty Next (secondo Esports Insider), afferma che la stagione prenderà il via prima della fine del 2025, il che significa che dicembre è tutt'altro che scontato.

Ciò significherà una svolta molto rapida per le squadre e i giocatori, poiché Call of Duty: Black Ops 7 verrà lanciato il 14 novembre e sarà il titolo su cui si giocherà la prossima stagione.

Per quanto riguarda il resto del calendario stagionale, è lecito presumere che rifletterà altre stagioni, ovvero diverse Majors durante l'anno prima del Championship Weekend in estate, e poi una bassa stagione fino alla stagione 2026-27 inizia alla fine del 2026.