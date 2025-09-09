Si dice che la Playstation 6 adotterà un design modulare permanente

HQ

Secondo i nuovi rapporti di Insider Gaming, Sony sta pianificando di lanciare la sua Playstation di prossima generazione con un'unità disco staccabile. Si dice che il modello modulare stia diventando una parte permanente della strategia a lungo termine dell'azienda e, secondo diverse fonti anonime, Sony vede la soluzione come un compromesso vincente. Molto semplicemente, i clienti saranno in grado di scegliere se investire in una macchina di intrattenimento completamente digitale, acquistare un pacchetto con un'unità disco inclusa o eseguire l'aggiornamento in un secondo momento, se lo desiderano.

Una fonte sostiene che la decisione è "bloccata" internamente, poiché l'unità disco staccabile per la Playstation 5 non solo ha soddisfatto, ma ha leggermente superato le aspettative di vendita di Sony. Il motivo principale alla base della mossa sono i "tempi incerti" che il settore deve affrontare, con guerre commerciali e tariffe che colpiscono le catene di approvvigionamento globali. Ciò significa che la Playstation 6 dovrebbe essere più semplice in termini di design e più focalizzata sulla riduzione dei costi di spedizione.

Allo stesso tempo, si dice che Sony stia preparando un'altra revisione della Playstation 5 Slim, con meno spazio di archiviazione. Si dice anche che la console pesi meno del suo predecessore, sottolineando ulteriormente l'ambizione di Sony di risparmiare denaro su ogni possibile dettaglio.

Allora, preferisci la tua Playstation con o senza unità disco?