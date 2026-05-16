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La guerra in Ucraina si sta intensificando con l'aumento delle temperature primaverili, e sembra che la nuova linea del fronte si sia ora spostata dalla regione di Donetsk a nord, a Kharkiv. Nelle ultime 48 ore sono stati segnalati quasi 300 scontri diretti tra truppe di terra ucraine e russe, mentre le Forze di Difesa affermano di aver riconquistato 22 km di territorio ucraino.

Queste informazioni sono state riportate ieri, venerdì, da United24Media. Tuttavia, il media statale russo RIA ha ora riportato (tramite Reuters) che le forze russe hanno conquistato i due villaggi di Borova e Kutkivka. Questi rapporti dal campo di battaglia non sono ancora stati verificati, poiché l'agenzia di stampa RIA viene regolarmente utilizzata dal governo russo per diffondere disinformazione e propaganda...

Più di quattro anni dall'inizio dell'invasione russa del territorio ucraino, il conflitto è ancora lontano dal raggiungere una conclusione accettabile per entrambe le parti. Le posizioni in prima linea rimangono sostanzialmente stabili e non sembra esserci alcun progresso significativo nella diplomazia globale. Attualmente, la Russia controlla circa il 20% del territorio ucraino e il bilancio totale delle vittime, inclusi combattenti di entrambe le parti e civili, si avvicina ai due milioni.