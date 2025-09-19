Si dice che le riprese di The Revenge of La Llorona inizieranno il mese prossimo

HQ

L'universo di The Conjuring continua a detenere il titolo di franchise più infestato di Hollywood. E anche se la saga di Ed e Lorraine Warren ha raggiunto la sua conclusione con l'estrema unzione, non ci sono ancora segni che il coperchio della bara si chiuda. Secondo l'insider Daniel RPK, di solito affidabile, si sta già lavorando a un sequel de La Maledizione della Llorona, e questo promette di essere ancora più oscuro e terrificante.

Il primo film non è stato esattamente un fuoricampo per l'universo di The Conjuring, ma la mitica "Donna che piange" è comunque riuscita a incassare oltre 120 milioni di dollari in tutto il mondo. Questo è più che sufficiente per definirlo un successo al botteghino e giustificare un seguito. Secondo quanto riferito, le riprese inizieranno il mese prossimo con James Wan di nuovo come produttore. Questa volta la sedia del regista è occupata da Santiago Menghini, mentre la sceneggiatura è di Sean Tretta, un nome tutt'altro che familiare.

Il titolo provvisorio del progetto è The Revenge of La Llorona, anche se resta da vedere se questo sarà il nome ufficiale quando il film horror arriverà finalmente nelle sale. Se ti sono piaciuti tutti gli spin-off di The Conjuring, questo potrebbe fare al caso tuo.