Si dice che Marc Casadó lascerà l'FC Barcelona quest'estate, forse per la Premier League

HQ

L'FC Barcelona non è ancora riuscito a registrare tutti i giocatori della squadra. Per questo, devono rispettare le regole del fair play finanziario e l'uscita di un giocatore lascerebbe spazio a questo. Quello che si dice se ne vada è Marc Casadó, secondo fonti di Mundo Deportiv o, sapendo che il 21enne centrocampista potrebbe non avere troppi minuti dietro Pedri, De Jong, Gavi e Marc Bernal.

Pertanto, si dice che il club stia aspettando offerte per il giocatore, con un prezzo di 30 milioni di euro. Alcuni club che secondo quanto riferito hanno mostrato interesse per lui sono il Wolverhampton e il West Ham della Premier League, così come il Betis, anche se un'uscita in un club rivale nella Liga è meno probabile.

Mancano ancora dieci giorni al mercato estivo e Casadó non ha giocato alcun minuto durante la prima partita del Barça lo scorso fine settimana. Nel frattempo, il club non ha ancora registrato Gerard Martín, Bardghji e Szczesny...