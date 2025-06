Si dice che Microsoft abbia scartato i piani per una console Xbox portatile

HQ

Le precedenti voci secondo cui Microsoft aveva scartato i piani per una Xbox portatile dedicata sembrano ora essere state confermate. Secondo un rapporto di The Verge, lo sviluppo è stato ufficialmente interrotto internamente e l'attenzione si è invece spostata su dispositivi portatili di produttori di terze parti, in modo simile al ROG Xbox Ally recentemente annunciato.

Inoltre, l'azienda vuole concentrarsi interamente sugli investimenti in software e partnership al fine di promuovere Windows 11 per i dispositivi palmari.

Questo cambiamento di strategia potrebbe essere in parte spiegato dal successo dei suoi concorrenti, in primo luogo Valve con il suo SteamOS, che è diventato sempre più popolare e si è diffuso oltre Steam Deck.

Utilizzi un PC palmare e preferisci SteamOS o Windows 11 ?