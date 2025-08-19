Si dice che Sony ospiterà State of Play il mese prossimo

HQ

Come molti già sanno, Sony non parteciperà nemmeno alla Gamescom quest'anno. Ma questo non significa che l'azienda non abbia nulla in programma. Secondo l'affidabile insider Jeff Grubb, il gigante della tecnologia sta invece preparando uno State of Play a settembre, dove è molto probabile che avremo un assaggio di ciò che Sony ha pianificato per il 2026. Questo segnerebbe il quinto State of Play dell'anno, con il più recente che si è svolto a luglio e si è concentrato su Ghost of Yotei.

Grubb suggerisce che l'evento dovrebbe avvenire alla fine di settembre, con un possibile annuncio intorno al 23-24 e lo showcase stesso che andrà in onda il 25. Ha anche aggiunto che c'è la possibilità che si riveli invece un vero e proprio PlayStation Showcase, qualcosa che non vediamo dal 2023.

"Stanno pianificando uno State of Play, o forse uno Showcase, ma probabilmente uno State of Play, per la fine di settembre, o prima della fine di settembre. Quindi riceveremo aggiornamenti da Sony molto presto".