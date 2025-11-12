Si dice che un seguito di Marvel's Werewolf by Night sia in arrivo

Werewolf by Night si distingue come uno dei progetti più creativi di Marvel nella memoria recente, poiché il breve episodio speciale ci ha dato uno sguardo a un gruppo di personaggi che Marvel Studios non aveva ancora toccato e li ha messi insieme in una storia con un sacco di vibrazioni gotiche e horror, e con anche una presentazione in bianco e nero (anche se alla fine ha ottenuto anche un'alternativa di colore). La mancanza di conversazione sul progetto ha fatto sorgere la domanda se verrà mai ampliato o se vedremo mai di nuovo i vari personaggi, e per fortuna ora abbiamo una risposta su questo fronte.

In un pezzo di Deadline sul compositore Michael Giacchino (che ha diretto Werewolf by Night ), si dice che uno dei prossimi progetti del creativo è in realtà un "seguito di Werewolf by Night ". Non abbiamo ulteriori informazioni sul progetto, ma se questo sta davvero arrivando, un'ipotesi ragionevole è che cercherà anche di toccare una finestra spettrale della premiere della stagione (e probabilmente di nuovo su Disney+), quindi forse dovremmo cerchiare ottobre 2026 o 2027 sui nostri calendari...?

Se non hai mai guardato Werewolf by Night, come dice Giacchino, "È su Disney+ se lo hai ancora", ma è anche uno spettacolo che ha messo Marvel in un po' di acque calde poiché la società è stata citata in giudizio per alcune delle sue opere d'arte.