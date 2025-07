Si dice che una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi sia in fase di sviluppo

Nonostante il ritorno di Ewan McGregor come Obi-Wan Kenobi, lo spettacolo con lo stesso nome ha finito per essere un po' incostante tra fan e critici. Tuttavia, molti hanno guardato il progetto Star Wars, motivo per cui non è esattamente una grande sorpresa che una seconda stagione dello show sembri essere in arrivo.

Secondo il noto insider Daniel Richtman (grazie, ComicBookMovie.com), una seconda stagione di Obi-Wan Kenobi è ora in fase di sviluppo presso Lucasfilm, il che significa che dovremmo aspettarci di vedere McGregor tornare nei panni del famoso Cavaliere Jedi, e forse al fianco di Hayden Christensen ancora una volta nei panni di Anakin Skywalker/Darth Vader, e forse anche Vivien Lyra Blair nei panni della giovane principessa Leia Organa.

Non sono state condivise ulteriori informazioni sullo show, quindi probabilmente non dovremmo trattenere il respiro su di esso. Detto questo, se ti piacciono le battaglie con la spada laser e sei stato ansioso di vedere cos'altro ha combinato Obi-Wan nel decennio o giù di lì tra la prima stagione e Star Wars: Episode IV - A New Hope, questo almeno aiuterà in qualche modo in questo.