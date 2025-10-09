Si dice che Valve sia entrata nella produzione di massa di un nuovo visore VR

HQ

Cosa sta succedendo esattamente all'interno delle mura di Valve? Questa è la domanda che tutti ci siamo posti negli ultimi mesi, soprattutto vista l'incredibile quantità di voci che circolano. Da Half-Life 3 al nuovo hardware e a tutti i tipi di altri progetti, è chiaro che qualcosa bolle in pentola. La domanda è solo: cosa?

Forse la cosa più attesa, oltre al tanto vociferato Half-Life 3, è il seguito dell'Index, il visore VR di Valve, che ha ormai sei anni. Il pezzo di tecnologia un tempo fumante che, in tutta onestà, sembra un po' obsoleto negli ultimi tempi. Si dice che il nuovo hardware sia in fase di sviluppo con il nome in codice Deckard, una voce che ora ha guadagnato un nuovo slancio.

Perché, secondo le informazioni provenienti dalla Cina, Valve ha effettivamente iniziato la produzione di Index 2, o come si chiamerà il dispositivo, e si stima che ogni anno verranno prodotte tra le 400.000 e le 600.000 unità. In termini di scala, questo misura fino allo stesso volume di unità Vision Pro prodotte da Apple.

Inoltre, vale la pena notare che Valve ha recentemente registrato un marchio chiamato "Steam Frame" poche settimane fa. Un termine che i minatori di dati hanno collegato a SteamVR. È quindi ragionevole credere che forse, solo forse, "Deckard" sia davvero una realtà, o almeno potremmo tutti sperarlo.

Cosa pensi e speri? Un Valve Index 2 è qualcosa che ti interessa?