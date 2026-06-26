Si parla di una "rivolta" nella nazionale uruguaiana, mentre i giocatori voltano le spalle all'allenatore Bielsa prima della partita in Spagna

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La Spagna affronta l'Uruguay questa sera (sabato 27 giugno alle 2:00 CEST, 1:00 BST) e una vittoria è necessaria per l'Uruguay per assicurarsi la qualificazione agli ottavi dopo due pareggi: potrebbero concludere come leader del girone se battessero la Spagna (il che significherebbe affrontare Austria o Algeria nei 32 di finale), arrivare secondi (contro l'Argentina al turno successivo) o addirittura arrivare terzi nel girone. oppure essere eliminati se perdono e l'Arabia Saudita batte Capo Verde.

È quindi una partita da vincere... che arriva circondata da controversie, poiché un servizio di El Espectador afferma che una "rivolta" è iniziata nella nazionale. Secondo l'agenzia uruguaiana, un gruppo di giocatori (Sergio Rochet, Fede Valverde, Manuel Ugarte e Rodrigo Bentancur) ha incontrato privatamente l'allenatore Marcelo Bielsa e gli ha chiesto di cambiare approccio tattico in Coppa del Mondo, cosa che non ha funzionato e sarà ancora più difficile da affrontare contro un paese come la Spagna.

Fondamentalmente, i giocatori credono di dover giocare con un blocco basso e concentrarsi sui contropiedi, uno stile più vicino a come ha giocato storicamente l'Uruguay, ma che non soddisfa Bielsa, che ha optato per uno stile più forte e con più possesso palla simile a quello della Spagna, come si vede nei dati: l'Uruguay è la terza squadra ad aver tirato di più in media in questa Coppa del Mondo, 19, dopo Spagna e Turchia (che è già stata eliminata). Eppure l'Uruguay ha segnato solo 3 gol e subito 3 gol in due partite, entrambe terminate in pareggio.

Durante l'incontro i giocatori chiesero anche a Bielsa di allenarsi con meno intensità per evitare infortuni e stanchezza, poiché molti erano già esausti prima dei tornei. Ma Bielsa ha respinto le proposte e, invece, ha radunato tutti i giocatori, rispondendo con un monologo di 48 minuti, difendendo il suo stile di gioco, confermando che avrebbero rispecchiato tatticamente la Spagna, e ha riportato in vita controversie come Luis Suárez, che ha pubblicamente criticato i suoi comportamenti dittatoriali dopo aver lasciato la nazionale.

Questo ha portato alcuni giocatori a lasciare la riunione durante una pausa, anche se Bielsa non l'aveva ancora fatto, ha terminato. Alcuni sono rimasti ad ascoltare l'allenatore, ma altri se ne sono andati, mostrando la disconnessione tra Bielsa e almeno alcuni suoi giocatori, sia per approccio tattico al calcio sia per l'atteggiamento, con molti che pensano che questa partita segnarà la fine della carriera di Bielsa con la squadra se avessero perso.