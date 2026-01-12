Si prevede che i prezzi degli alimentatori e dei raffreddatori saranno i prossimi componenti PC a subire un aumento di prezzo

HQ

Il costo di montare un proprio PC sembra destinato ad aumentare, dato che ora le aziende cinesi riportano un aumento previsto dei prezzi delle unità di alimentazione e dei dissipatori. Si prevede che i prezzi aumenteranno dal 6 al 10% e questi aumenti avverranno presto.

Questo proviene da Videocardz.com, che ha ottenuto una lettera dalla Guangzhou Xinhongzheng Electronic Technology Ltd. La lettera invita i partner a effettuare ordini a gennaio per evitare aumenti dei costi e che le politiche promozionali saranno annullate a partire dal 1° febbraio.

La ragione di questi aumenti deriva principalmente dall'aumento dei costi dei materiali, come rame, argento e stagno. È possibile che questo non sia collegato all'aumento della RAM, ma combinati questi problemi rendono molto difficile trovare un affare quando si assembla un PC.