Si prevede che il fossile di T-Rex venga venduto per milioni all'asta, ma gli scienziati non sono contenti

HQ

Quasi trent'anni dopo che un fossile di dinosauro fu messo all'asta dalla famosa casa d'aste Sotheby's, un nuovo fossile potrebbe entrare nella storia come l'assemblaggio più costoso di resti di dinosauri che abbiamo mai visto. Gus, uno dei fossili di T-Rex più completi raccolti dagli scienziati, è stato valutato dagli albisti d'asta a 30 milioni di dollari.

Questo non qualifica automaticamente Gus come il fossile di dinosauro più costoso di sempre, ma non è lontano dalla verità. Secondo la BBC, l'attuale detentore del record è uno Stegosaurus chiamato Apex, che è stato venduto nel 2024 per 44,6 milioni di dollari, undici volte la sua valutazione iniziale. Al momento, non puoi nemmeno fare un'offerta per Gus a meno che tu non voglia spendere almeno 19 milioni di dollari, un prezzo troppo alto per scienziati e musei che vogliono studiare il fossile e metterlo in mostra.

Ha dato il via a un dibattito tra le comunità scientifiche sul fatto che tali fossili debbano essere riservati solo agli scienziati, o se i cercatori di fossili abbiano il diritto di guadagnare una grande quantità di ricchezza dalle loro ricerche. "Le persone che cercano questi fossili trascorrono mesi sul campo con tende e il cibo negli zaini e campeggiano in mezzo al nulla con i serpenti a sonagli, gli insetti e i puma", dice Cassandra Hatton, responsabile globale della storia naturale di Sotheby's.

Al prezzo di 30 milioni di dollari, ci sono persone che possono permettersi di comprare Gus, ma sono più probabili che siano individui super-ricchi che musei. Possedere un fossile di T-Rex quasi completo sembra certamente qualcosa degno di un miliardario, ma questo priverebbe gli scienziati della possibilità di studiare il fossile e ottenere informazioni vitali dal dinosauro.