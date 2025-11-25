Si prevede che l'iPad mini 8 arriverà a un modello OLED alla fine del prossimo anno

HQ

L'iPad mini 8 dovrebbe essere lanciato nel terzo o quarto trimestre del 2026 e, secondo recenti voci, avrà un display molto migliore rispetto al suo predecessore. Questa previsione si basa sul programma di produzione degli schermi OLED di Samsung, poiché il produttore è stato incaricato di contribuire a realizzare i piani di Apple per i display aggiornati.

Come rilevato da Wccftech (tramite ETNews), queste ultime informazioni indicano che l'iPad mini 8 ha uno schermo da 8,4 pollici. Il salto all'OLED sarà importante per questa linea di iPad e, sebbene la qualità dello schermo non sia prevista come quella di un iPad Pro, i consumatori dovrebbero aspettarsi di pagare un po' di più per un aspetto migliorato.

Se guardiamo ad altri display iPad, sembra che l'iPad Air sia ancora lontano dall'upgrade all'OLED al momento della stesura. Gli addetti ai lavori credono che potrebbe arrivare al 2028 prima di vedere un nuovo modello di iPad Air con schermo OLED. Tuttavia, Apple sembra determinata a spingere i suoi dispositivi con l'OLED come nuova norma entro intorno al 2030.