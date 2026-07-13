Si prevede che oltre 2.700 persone siano già morte a causa delle ondate di caldo in Inghilterra e Galles quest'estate

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Con il caldo estremo che gran parte dell'Europa ha subito negli ultimi mesi, è diventato piuttosto comune vedere diversi paesi fornire stime del numero di morti 'in eccesso' avvenuti a causa dei picchi di temperatura. La Germania ha già stimato oltre 5.000 decessi legati al caldo, con dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità pubblicati all'inizio dell'estate che indicano che la cifra è stata almeno superiore a 1.300 in tutta Europa.

Ora sono arrivate informazioni che riguardano Inghilterra e Galles, con esperti che suggeriscono che siano stati registrati oltre 2.700 decessi legati al caldo in entrambi i paesi. Secondo BBC News, si tratta solo di una stima tra maggio e giugno, il che significa che non sono stati ancora inclusi dati sulla recente ondata di caldo di luglio.

Tutto ciò avviene dopo che il Regno Unito ha vissuto una delle sue estati più calde fino a quel momento, inclusi rari "Extreme Heat Warning" emessi prima del record di temperatura assoluto di giugno stabilito nel paese.