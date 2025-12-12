Si scopre che il nuovo gioco di Tomb Raider è in realtà due titoli in uscita

Sapevamo che il grande ritorno di Lara Croft sarebbe arrivato ai Game Awards di stasera, ma ciò che non ci aspettavamo era che il nuovo gioco fosse in realtà non uno, bensì due titoli in arrivo consecutivi da Amazon Game Studios e Crystal Dynamics.

Il primo gioco a essere svelato è stato Tomb Raider: Catalyst, che in realtà è il gioco successivo in uscita nel 2027. Il secondo gioco svelato è stato Tomb Raider: Legacy of Atlantis, che arriverà il prossimo anno.

Abbiamo avuto solo scorci dei giochi, quindi speriamo che presto potremo vedere un gameplay più sostanzioso. Puoi essere certo che presto ci saranno conversazioni sul nuovo look di Lara.

