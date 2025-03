Si scopre che Ken Kutaragi possiede una Nintendo PlayStation

HQ

Durante l'era dei 16 bit, Sega lanciò l'accessorio Mega CD per Mega Drive, che forniva diversi vantaggi in termini di prestazioni e in realtà offriva diversi buoni giochi come il capolavoro di Hideo Kojima Snatcher, il gioco di ruolo Lunar: The Silver Star, lo sparatutto Compile di Robo Aleste, l'arcade Final Fight CD, e il superbo Sonic CD.

Ma Nintendo non voleva essere da meno e aveva anche un componente aggiuntivo CD in lavorazione in collaborazione con il loro partner Sony, chiamato Nintendo PlayStation. Sfortunatamente, il progetto è andato in pezzi dopo disaccordi in cui Nintendo ha interrotto la collaborazione con Sony il giorno dopo che l'unità CD è stata mostrata pubblicamente, cosa che era ovviamente difficile da digerire per Sony. Nintendo ha scelto Philips come partner, ma da quella collaborazione non è venuto fuori nulla, mentre Sony è andata avanti con la propria PlayStation senza l'aiuto di Nintendo, e il resto è storia.

Nel 2014 è stato scoperto un prototipo di Nintendo PlayStation completamente funzionante, una delle sole 200 unità prodotte e l'unica di cui si conosce l'esistenza. Da allora è stato venduto per somme di denaro scandalose (più recentemente per $ 300.000), ma ora Time Extension riporta che in realtà c'è un'unità in più.

Il giornalista Julian Domanski ha intervistato il creatore della PlayStation, Ken Kutaragi, e nel frattempo ha appreso (e ha avuto modo di toccarla) che anche lui ha una Nintendo PlayStation. Ciò significa che ci sono almeno due di questi dispositivi.

L'unità di Kutaragi probabilmente non sarà messa in vendita a breve, anche se sospettiamo che riceverà molte offerte ora che il gatto è uscito dal sacco, per così dire.