Si stima che lo sviluppo di Metroid Prime 4 sia costato 100 milioni di dollari

HQ

Sono passati otto anni da quando Metroid Prime 4 è stato annunciato per la prima volta, quindi il fatto che il gioco abbia finalmente una data di lancio fissata, il 4 dicembre, sembra quasi irreale. Ma solleva anche l'ovvia domanda: quanto è davvero costato lo sviluppo di questo titolo pieno di problemi? Secondo le indiscrezioni, non stiamo parlando di spiccioli, più vicini a 100 milioni di dollari. Questa cifra proviene da fonti contattate dallo YouTuber Kiwi Talkz, che afferma anche che Nintendo dovrà vendere quasi cinque milioni di copie del gioco solo per andare in pareggio. Si tratta di un investimento pesante.

Per Nintendo, il messaggio è chiaro: Metroid Prime 4 deve vendere incredibilmente bene. Storicamente, la serie Metroid non è mai stata un successo commerciale travolgente, con circa tre milioni di copie vendute di Metroid Dread e poco meno di un milione per Prime Remastered. Quindi, anche se cinque milioni di unità sono certamente possibili, sarà una sfida.

Cosa ne pensi: un successo o un flop finanziario?