Si suppone che si stia scrivendo uno script per Five Nights at Freddy's 3

Dopo il debutto di Five Nights at Freddy's 2 alla fine del 2025, abbiamo aspettato di sapere se ci sarà un altro film in questo franchise più ampio. A quanto pare ci sarà, dato che durante una recente apparizione al Monster-Mania Con, l'attore Skeet Ulrich, che interpreta Henry Emily in Five Nights at Freddy's 2, ha dichiarato che al momento si sta scrivendo una sceneggiatura.

Come riportato da ScreenRant, Ulrich ha detto che gli sceneggiatori sono appena stati assunti per il progetto mentre il lavoro sulla sceneggiatura è in corso, anche se è ancora molto all'inizio del processo.

"Da quello che ho capito, il terzo è, sai, beh, chi può dirlo? Ma, sai, a quanto pare ci sono molto di Henry Emily e William Afton, ma ad essere onesti, lo stanno scrivendo ora. Hanno appena assunto gli sceneggiatori, quindi sono — è troppo presto per me per dirlo."

Non ci sono ancora state notizie sul via libera riguardo a Five Nights at Freddy's 3, il che significa che non è ancora chiaro se questo progetto diventerà mai realtà. Ma almeno questa è una buona notizia, se davvero ti piace andare al cinema a guardare questi film.