Si terrà la Tappa 3 del Tour de France ma adattata a causa degli incendi boschivi

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La terza tappa del Tour de France continuerà come previsto lunedì, ma senza spettatori, almeno in Francia. Un incendio boschivo nelle vicinanze ha messo il palco a rischio di cancellazione, ma è stato confermato che si è verificato. La tappa di 195,9 km da Granollers a Les Angles, con quattro salite, attraversa tre province: Barcellona e Girona in Spagna, prima che gli ultimi 40 km della gara si svolgano in Francia, nel dipartimento dei Pirenei Orientali.

Nonostante le voci che potrebbe essere cancellato, il prefetto del dipartimento dei Pirenei Orientali, Pierre Regnault de la Mothe, ha appena confermato che la prova si svolgerà, ma si adatterà: senza spettatori.

"Sul territorio francese, la carovana promozionale non viaggierà. L'operazione sarà limitata al passaggio solo dei piloti e dei veicoli essenziali per l'organizzazione della gara" (tramite RMC Sport).

L'incendio, situato a 70 km vicino a Les Angles, ha già bruciato 1.500 ettari, con una linea del fronte che si estende per 18 chilometri, e con 750 vigili del fuoco e 200 veicoli, inclusi nove aerei, in dispiegamento, lasciando due persone gravemente ferite, un residente e un vigile del fuoco. A Girona, la regione spagnola dove attraverserà anche il palco, un incendio ha già distrutto 2.300 ettari a Les Gavarres.