Tecnologia
Si vocifera che Apple annuncerà cinque prodotti la prossima settimana
Ci aspettiamo sia telefoni, desktop che iPad
HQ
La prossima presentazione del prodotto da parte di Apple, chiamata "Apple Event", presenterà almeno cinque prodotti legati a Bloomberg, incluso un nuovo MacBook di fascia bassa.
Questi prodotti avranno molto probabilmente un telefono accessibile, precedentemente SE, ora versione E dell'iPhone 17, iPhone 17E, a circa 600 dollari, mentre si prevede anche un nuovo MacBook entry-level con nuove opzioni di colore, da cui il logo vivace.
Si prevede che i chip M4 saranno presenti nei nuovi iPad Air, mentre i chip M5 potrebbero essere l'aggiornamento previsto per il MacBook Air, e i chip Pro/MAX M5 saranno per il MacBook Pro. Circolano anche voci su un nuovo Studio Display, oltre a un rinnovamento molto necessario del Mac Studio.