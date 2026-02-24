Si vocifera che Apple annuncerà cinque prodotti la prossima settimana

HQ

La prossima presentazione del prodotto da parte di Apple, chiamata "Apple Event", presenterà almeno cinque prodotti legati a Bloomberg, incluso un nuovo MacBook di fascia bassa.

Questi prodotti avranno molto probabilmente un telefono accessibile, precedentemente SE, ora versione E dell'iPhone 17, iPhone 17E, a circa 600 dollari, mentre si prevede anche un nuovo MacBook entry-level con nuove opzioni di colore, da cui il logo vivace.

Si prevede che i chip M4 saranno presenti nei nuovi iPad Air, mentre i chip M5 potrebbero essere l'aggiornamento previsto per il MacBook Air, e i chip Pro/MAX M5 saranno per il MacBook Pro. Circolano anche voci su un nuovo Studio Display, oltre a un rinnovamento molto necessario del Mac Studio.