Si vocifera che Astro Bot sia oggetto di un set Lego che uscirà questo ottobre

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Stiamo vedendo un numero crescente di proprietà intellettuale dei videogiochi trasformata in set Lego. Che si tratti di console iconiche retrò brickificate o di franchise leggendarie che ricevono set a tema (The Legend of Zelda, Super Mario, Horizon, solo per citarne alcuni), c'è un'ampia gamma di opzioni, che sembra che si espanderà soltanto.

Una nuova voce proveniente dai spesso affidabili leaker di Brick Tap ha affermato che Astro Bot presto sarà oggetto di un set Lego. Si dice che il set comprenderà 1.911 pezzi, costerà 160 dollari e sarà lanciato già dal 1° ottobre, il che, se tutto ciò è vero, suggerirebbe che un annuncio sia piuttosto vicino.

Dato che Sony e PlayStation hanno flirtato con Lego in passato, anche per creare Lego Horizon Adventures, ci si può chiedere se un set Lego Astro Bot sia un precursore di una collaborazione più ampia e audace tra le due aziende in relazione alla serie Team Asobi. In ogni caso, con un'altra icona PlayStation brickata, incrociamo le dita che non passerà molto tempo prima che Ratchet & Clank faccia lo stesso.