Sia Halo 4 che Halo 5 hanno venduto quasi 10 milioni di copie

HQ

Halo 4 ha ricevuto alcune critiche per i nemici ottusi che avrebbero dovuto sostituire il Covenant ed è stato percepito come troppo Call of Duty -ispirato. Inoltre, la campagna presentava anche i Quick Time Events, qualcosa che a molti non piaceva molto.

Giusto in tempo per Halo 5: Guardians, 343 Industries (ora Halo Studios ) si rese conto che per qualche motivo non volevamo più giocare come Master Chief e lo sostituì in gran parte con Spartan Locke di cui ci si aspettava improvvisamente che ci importasse allo stesso modo. Inoltre, gli sviluppatori hanno scelto di rimuovere la modalità cooperativa locale, qualcosa che è sempre stato un punto fermo della serie.

Ma nonostante queste critiche e la percezione che molti siano stanchi di Halo, sembra che i fan siano ancora lì. Tramite Bluesky, Timur222 ora sottolinea che un ex lead designer di 343 Industries rivela tramite LinkedIn che sia Halo 4 che Halo 5: Guardians hanno venduto "quasi 10 milioni di unità ciascuno".

In breve, sembra che Halo stia ancora attirando molti giocatori che stanno acquistando le avventure anche se i fan non sono completamente soddisfatti. Quindi, se Halo Studios può offrire qualcosa di veramente buono, non c'è nulla che impedisca un grande ritorno per il più grande guerriero Spartan del mondo.