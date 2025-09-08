Sia Nacon che Fanatec hanno abbassato il prezzo dei loro kit di simracing più economici

HQ

Nacon ha prodotto per molti anni molti accessori solidi e affidabili per noi giocatori, inclusi controller, cuffie, mouse e tutto il resto, e a marzo di quest'anno hanno anche iniziato a vendere attrezzature per il sim racing con il marchio Revosim. RS Pure è il nome della loro base del volante a trasmissione diretta da 9 Nm (più il volante) e i loro pedali delle celle di carico sono solitamente inclusi nell'acquisto di un volante, che ora è stato anche scontato molto pesantemente. Il pacchetto Revosim RS Pure di Nacon con base del volante, volante e pedali della cella di carico costa 699 euro. Si tratta ovviamente di un pacchetto molto attraente, che viene venduto per un periodo di tempo limitato. Tuttavia, il gigante tedesco delle corse simulate Fanatec ha anche ridotto il prezzo di uno dei loro pacchetti entry-level che batte facilmente l'attuale offerta di Nacon. Quindi ottieni la CSL DD con il volante WRC e i pedali CSL in questo momento per £ 499.

£ 699 per il Revosim PS Pure Bundle.