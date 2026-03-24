Sia Switch che Nintendo sono tra i primi 3 marchi più potenti per gli adolescenti giapponesi

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Qual è il marchio più forte del Giappone? Il quotidiano economico giapponese Nikkei (tramite VGC) ha ora cercato di scoprire questo nel suo sondaggio annuale (il 26° della serie), in cui 37.000 persone hanno classificato 1.000 marchi di vario tipo. I risultati vengono poi suddivisi per fascia d'età sotto i 20 anni, e tutti sono riassunti come un quadro completo.

Come avete già capito dal titolo, il sondaggio è andato molto bene a Nintendo tra il pubblico più giovane. Anche se YouTube è arrivato primo, la Switch vanta un solido secondo posto, il che è impressionante di per sé, ma diventa davvero formidabile se si considera che Nintendo è arrivata terza e Pokémon settimo. Poco meno di un terzo dei primi 10 sono quindi marchi Nintendo.

Tuttavia, quando guardiamo al Giappone nel suo insieme, succede qualcosa di interessante. La Switch precipita al 59° posto, dimostrando che la console non è così conosciuta tra gli adulti, mentre Nintendo si posiziona al 12° posto. Per loro, Nintendo è ancora molto più conosciuta della Switch.

A proposito, il marchio più conosciuto in Giappone in generale è Suntory, un marchio di alcolici, che forse ha fatto il suo successo in Occidente principalmente grazie al film Lost in Translation, dove una giovane Scarlett Johansson e Bill Murray hanno offerto una storia originale, stimolante e sorprendente.

Supponiamo che Nintendo sia molto soddisfatta della sua forte posizione tra i giovani giapponesi, il che dimostra che il futuro si presenta promettente per loro. Siete sorpresi dalla posizione forte di Nintendo o sembra più o meno come ci si aspetta tra i marchi giapponesi?