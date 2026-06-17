Siamo accolti nel mondo delle streghe di Hexe nel trailer Hexed della Disney
Il film uscirà il 25 novembre.
Il Hexed della Disney ha presentato il suo primo teaser trailer, offrendoci uno sguardo alla nuova storia magica di formazione del celebre animatore. Nel film, seguiamo una ragazza chiamata Billie, interpretata da Hailee Steinfeld, che scopre di avere poteri magici.
Poiché non riesce davvero a controllare questi poteri, Billie finisce per essere espulsa da scuola, con grande disappunto di sua madre Alice, interpretata da Rashida Jones. Billie sa di avere dei poteri ora, e vuole usarli. Alla fine, nella sua camera da letto, trova un modo per aprire una porta verso Hexe, il mondo delle streghe.
Lì, Billie trova un posto per sé, ma a giudicare dall'aspetto potrebbe non essere la benvenuta per sempre. La vediamo affrontare alcune streghe problematiche nel trailer, e nella descrizione ci viene detto che la storia della sua famiglia potrebbe portare a un cambiamento permanente nel mondo di Hexe.