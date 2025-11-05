Siamo tornati con più Dispatch su GR Live di oggi

HQ

È raro che affrontiamo lo stesso gioco due volte in due settimane su GR Live, ma il programma di rilascio episodico di Dispatch ci dà l'opportunità di rivedere nuovi contenuti con un nuovo streaming più tardi oggi.

Se non lo sai, Dispatch è un gioco di avventura narrativa basato sulle scelte in cui gestisci una squadra di supereroi disfunzionali. Proveniente da ex sviluppatori di Telltale, porta una storia cinematografica a livello televisivo e ci permette di influenzare i risultati. Finora, il gioco ha già venduto più di un milione di copie e solo la metà degli episodi è uscita al momento in cui scriviamo.

A causa delDispatch rilascio di nuovi episodi alle 17:00 GMT, inizieremo il nostro streaming un po' più tardi oggi alle 17:00 GMT/18:00 CET. Tuttavia, giocheremo sia l'episodio 5 che l'episodio 6 fino in fondo, quindi non preoccupatevi dei cliffhanger, ma avremo il contenuto completo di entrambi gli episodi in mostra. Come sempre, puoi dare un'occhiata allo streaming sulla home page di GR Live, così come ai nostri stream YouTube, Facebook e Twitch.

Nel frattempo, puoi dare un'occhiata al nostro ultimo livestream del primo episodio del gioco qui sotto e alla nostra recensione dei primi quattro episodi qui.