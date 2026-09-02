Siamo ufficialmente entrati alla fine degli anni 2020, secondo l'Encyclopædia Britannica

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Il 1° settembre 2026 non ha segnato solo l'inizio dell'ultimo terzo dell'anno: ha anche "ufficialmente" dato inizio al periodo popolarmente chiamato "fine anni 2020". Questo secondo l'Encyclopædia Britannica, la più antica enciclopedia pubblicata ininterrottamente al mondo, che ha incendiato X/Twitter quando l'ha pubblicata martedì.

Anche con qualcosa di informale come l'espressione "fine anni 2020", la teoria ha senso: se dividiamo un decennio in tre parti, i "primi anni 2020" sarebbero stati dal 1° gennaio 2020 al 30 aprile 2023, la metà degli anni 2020 dal 1° maggio 2023 al 31 agosto 2026, e infine la fine degli anni 2020 dal 1° settembre 2026 al 31 dicembre 2029.

Ha senso, vero? Se consideriamo che ora siamo alla "fine del 2026", allora secondo la stessa logica siamo ora alla fine degli anni 2020, anche se molte persone si rifiutano di accettare quanto velocemente passi il tempo, specialmente con gli eventi traumatici del Covid-19 che hanno definito l'intera era dei "primi anni 2020". Ma nel complesso, gli anni 2020 sono stati gentili con voi finora?