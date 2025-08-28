Sibusiso Kubheka diventa il primo essere umano a correre 100 km in meno di sei ore

HQ

Il corridore sudafricano Sibusiso Kubheka ha fatto la storia questa settimana diventando la prima persona a completare i 100 chilometri in meno di sei ore. Partecipando all'esibizione Adidas Chasing 100 al Nardò Ring, la 27enne ha tagliato il traguardo in 5:59:20, con una media di 3:35 al chilometro. Il record ha tagliato più di sei minuti dal record mondiale in piedi di 6:05:35.

Kubheka, che vanta un record personale di 1:01:36 nella mezza maratona ma nessuna partenza ufficiale nella maratona, ha superato un gruppo forte che comprendeva l'attuale detentore del record Aleksandr Sorokin della Lituania, il corridore statunitense Charlie Lawrence, il giapponese Jo Fukuda e l'etiope Ketema Negasa. Sia Lawrence (6:03:47) che Sorokin (6:04:10) sono scesi sotto il vecchio record.

Tuttavia, il risultato non sarà riconosciuto dalla World Athletics. La prova cronometrata ha utilizzato pacer, si è svolta su un percorso non certificato e ha visto la partecipazione di prototipi di scarpe Adidas Adizero Evo Prime X, che superano l'altezza legale dello stack per le calzature da competizione. Anche senza una ratifica ufficiale, le prestazioni di Kubheka rappresentano un nuovo punto di riferimento nell'ultrarunning e sottolineano l'impatto dell'innovazione in questo sport.