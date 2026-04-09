Sierra arriva per rinforzare Overwatch in un trailer di eroi ricco di azione

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Dopo aver anticipato (e praticamente rivelato...) il prossimo eroe previsto per Overwatch di recente, Blizzard ha presentato un trailer dedicato che ci offre davvero uno sguardo alla prossima Sierra, un personaggio abile che arriverà per rinforzare Overwatch nella loro battaglia contro Talon.

Arrivando per rafforzare la categoria Danni, Sierra sembrerà essere un eroe Specialista capace di usare un potente fucile per infliggere danni a distanza, usando abilità per affrontare minacce nascoste e nascoste. Ha anche quello che sembra uno strumento simile a un rampino per scalare le altezze e posizionarsi meglio.

Presto scopriremo di più su Sierra, quando avverrà la vera rivelazione del gameplay del personaggio, poiché tutte queste informazioni provengono dal suo trailer animato in cui cerca di fermare Emre e Freja dal rubare un oggetto di valore.

Dai un'occhiata a questo nuovo trailer qui sotto per un assaggio di ciò che Sierra porterà quando debutterà in Overwatch nella seconda stagione dal 14 aprile.