Sigourney Weaver è una grande fan di Alien: Earth

Ci sono poche persone sul pianeta Terra più strettamente associate al franchise di Alien di Sigourney Weaver. Ripley potrebbe non essere il fulcro del franchise che era, ma il sigillo di approvazione della Weaver fa ancora molta strada. Quindi, è probabilmente un grande sollievo per tutti coloro che lavorano su Alien: Earth sentire che Weaver sembra un grande fan dello show.

Parlando con Collider di recente, a Sigourney Weaver è stato chiesto cosa stesse guardando negli ultimi tempi, a cui ha risposto "Alien: Earth di Noah Hawley. "Quello che ammiro è che non è incentrato su Alien. Si tratta del mondo in cui vivremo tra 100 anni. Penso che la portata sia molto più grande di un progetto di Alien. Affascinante", ha detto.

"Molto di più sul nostro mondo, su ciò che gli accadrà, su ciò che sarà importante, sul ruolo dell'avidità. Ha appena fatto esplodere alcuni dei temi che hanno sempre fatto parte della serie di Alien, e penso che sia splendidamente interpretato e ben fatto. Non riesco a credere che sia la televisione, francamente".

La Weaver ha ammesso di essere un po' indietro, dato che deve fissare un appuntamento con suo marito per guardare lo spettacolo nel caso in cui uno Xenomorfo le salti addosso, ma sta guardando e si sta godendo seriamente lo spettacolo.