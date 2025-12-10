Sigourney Weaver parla per interpretare la serie Amazon's Tomb Raider

HQ

Sigourney Weaver sarebbe in trattative per recitare nella prossima serie Tomb Raider di Amazon. La serie, che cerca di portare Lara Croft dai giochi classici a un nuovo pubblico, ha già come protagonista Sophie Turner e sarà scritta da Phoebe Waller-Bridge di Fleabag.

Attualmente non si sa chi interpreterà Weaver e, come riporta Deadline, Amazon Prime Video non ha detto nulla riguardo a possibili colloqui. Quindi, siamo un po' all'oscuro, ma questo dà ai fan molto spazio per speculare.

È possibile che Weaver possa interpretare una sorta di parente di Lara. Forse Lady Amelia Croft, la madre di Lara nella serie Tomb Raider, che ha incontrato una varietà di destini nel corso dei giochi. Oppure Weaver potrebbe essere qualcun altro del tutto, ma immaginiamo che avrà un ruolo piuttosto importante nella serie. Non avresti firmato un'attrice come Sigourney Weaver a meno che non ci fossero grandi progetti in mente.