Sigourney Weaver potrebbe finire per riprendere Ripley nel nuovo film di Alien

In una recente intervista con Variety, la leggendaria attrice Sigourney Weaver ha confermato di aver discusso la possibilità di riprendere il suo ruolo iconico di Ellen Ripley in un potenziale nuovo sequel di Alien. L'attrice ha rivelato che il regista veterano Walter Hill, che ha co-sceneggiato i film originali di Alien, le aveva inviato 50 pagine di una nuova sceneggiatura e ne è rimasta immediatamente affascinata.

"Walter Hill è un mio caro amico, e ha scritto 50 pagine di dove sarebbe Ripley ora, e sono piuttosto straordinarie", ha detto Weaver a Variety. "Non so se succederà, ma ho avuto un incontro con la Fox o la Disney... Non ho mai sentito il bisogno di riprendere il ruolo. Ero sempre tipo: 'Lasciala riposare, lasciala riprendere'. Quello che Walter ha scritto mi sembra così vero. Penso che siano le prime 50 pagine molto forti. Sto pensando di lavorare con Walter per vedere come sarebbe il resto della storia".

Weaver si è anche preso un momento per elogiare la prima stagione di Alien: Earth, definendo la serie "notevole".

Anche se nulla è confermato, il pensiero di Ripley che si prepara ancora una volta a far esplodere gli Xenomorfi nell'oblio ha entusiasmato e terrorizzato i fan. Il sopravvissuto più duro della galassia potrebbe fare un ultimo ritorno nello spazio, o è meglio lasciare che Ripley si riposi finalmente?