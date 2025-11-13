Sigourney Weaver spiega finalmente cosa è successo al sequel di Alien di Neill Blomkamp

HQ

Durante un'intervista di un'ora, Sigourney Weaver ha riflettuto sul suo ruolo di Ellen Ripley e sul franchise di Alien nel suo complesso, toccando la maggior parte dei film in qualche forma. Ha anche discusso di uno che, purtroppo, non è mai stato realizzato nonostante il forte sostegno dei fan, ovvero il quinto capitolo con Neill Blomkamp al timone.

Weaver ha rivelato che l'Alien di Blomkamp, che avrebbe completamente ignorato gli eventi di Alien 3 e Resurrection, aveva lo scopo di riunire Ripley con Hicks e Newt. Ha descritto la sceneggiatura come "meravigliosa", ma ha continuato spiegando che l'intera faccenda è andata in pezzi quando Ridley Scott ha invece scelto di concentrarsi su Prometheus e Covenant. Weaver ha detto che:

"Mi è piaciuto molto lavorare con Neill e lui ha avuto l'idea di riportare Ripley e Newt. Era una sceneggiatura meravigliosa e sfortunatamente, è stato a quel punto che penso che Ridley Scott abbia deciso di essere molto possessivo riguardo alla serie e abbia davvero approfondito i suoi prequel. E quindi penso che sia stato un disastro per quel progetto".

Weaver ha anche rivelato che Walter Hill aveva scritto una sceneggiatura più breve per un altro progetto di Alien - un dramma più filosofico su una Ripley che aveva quasi 200 anni, dove l'universo aveva più o meno dimenticato lei e le sue avventure.

Vi sarebbe piaciuto vedere Alien di Blomkamp?