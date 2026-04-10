Silent Hill 2 Remake cast che appariranno al MCM Comic Con di Londra a maggio

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Recentemente, abbiamo avuto l'opportunità di condividere la notizia che il MCM Comic Con London a maggio vedrà la partecipazione non uno, né due, ma tre membri chiave del cast di Resident Evil Requiem, con le star dietro Grace e Alyssa Ashcroft, e la giovane Emily, tutti presenti alla convention.

Sulla base di ciò, è stato ora confermato che alcuni veterani chiave Silent Hill 2 Remake saranno presenti, con sia Luke Roberts (che interpretava James Sunderland) sia Salóme Gunnarsdóttir (Mary Shepherd-Sunderland) che parteciperanno allo show.

Sia Roberts che Gunnarsdóttir saranno presenti nelle parti di sabato e domenica dello show più ampio, dove potranno firmare autografi e apparire in fotografie, oltre a essere protagonisti di un panel di cui riceveremo presto maggiori dettagli.

Le date esatte per MCM Comic Con London sono tra il 22 e il 24 maggio, con tutta l'azione che torna a Excel London.