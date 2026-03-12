Silent Hill 2 Remake ha superato i cinque milioni di giocatori

HQ

Konami ha rivelato che Silent Hill 2 Remake, un progetto sviluppato da Bloober Team, ha ora raggiunto una tappa molto impressionante per i giocatori. Da quando è stato lanciato nell'ottobre 2024, il gioco è riuscito a continuare ad attirare i giocatori, tanto che ora fino a cinque milioni di giocatori sono stati registrati.

Certo, non si tratta di una rappresentazione 1:1 delle vendite, poiché Konami osserva direttamente che questa cifra di cinque milioni di persone rappresenta i giocatori che hanno acquistato il gioco sia fisicamente che digitalmente, e persino coloro che hanno avuto accesso al titolo tramite servizi in abbonamento.

Tuttavia, un'impresa ammirevole che continua a dimostrare che il survival horror è un genere amatissimo dai fan, anche se il successo di Silent Hill 2 Remake con cinque milioni di giocatori è una frazione delle cinque milioni di copie vendute in una sola settimana di Resident Evil Requiem...