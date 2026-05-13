Silent Hill 2 Remake ha superato i sei milioni di copie vendute

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Konami ha condiviso alcune informazioni interessanti sulle vendite della serie Silent Hill. Man mano che ci avviciniamo sempre di più all'arrivo di Silent Hill: Townfall, ora l'editore giapponese ha confermato (tramite PR Times Japan) che gli altri principali giochi recenti della serie continuano a funzionare molto bene.

Per prima cosa, si scopre che Silent Hill 2 Remake ha ormai superato i sei milioni di copie vendute dal suo lancio nell'ottobre 2024. Per riferimento, questo significa che il gioco ha aggiunto un milione di copie al suo numero da marzo 2026, dimostrando che i fan sono attualmente molto desiderosi di tornare nella nebbiosa città come James Sunderland.

Allo stesso modo, dopo aver venduto un milione di copie nel giorno del lancio, Silent Hill f ha ora spedito oltre due milioni di copie, dimostrando che il gioco horror ha una solida spiccata e continua ad attirare l'attenzione mesi dopo il suo lancio a settembre 2025.

Per quanto riguarda le novità su Silent Hill, ci aspettiamo che Townfall venga lanciato quest'anno, ma a parte promettere questo, non sono state condivise ulteriori informazioni sul gioco.