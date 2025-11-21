Silent Hill 2 Remake ora rilasciato per Xbox e Konami ha una sorpresa speciale

HQ

Dopo poco più di un anno di esclusività per PC e PlayStation 5, il remake di Silent Hill 2 è stato ora rilasciato per Xbox Series S/X. E anche con un'offerta davvero bella. Sia Silent Hill 2 che la più costosa Deluxe Edition vengono rilasciate con uno sconto del 50% (rispettivamente £27,49 / €34,99 e £34,99 / €39,99) e supporta l'iniziativa Play Anywhere di Microsoft, il che significa che la riceverai sia per PC che per Xbox.

Al momento della stesura, non è chiaro quanto durerà la promozione, ma se vuoi provare un po' di horror hardcore di Bloober e Konami, questo è il momento di prenderla mentre è davvero economica sull'Xbox Game Store.

Se vuoi saperne di più sull'avventura e su cosa è cambiato rispetto all'originale del 2001 in questa versione, ti consigliamo la nostra recensione, che puoi leggere qui.