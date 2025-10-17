Silent Hill 2 Remake supera i 2,5 milioni di copie vendute

HQ

Quando Bloober Team ci ha dato Silent Hill 2 Remake l'anno scorso, sia la critica che il pubblico hanno concordato sul fatto che questo fosse il tanto atteso ritorno alla ribalta della serie horror di Konami, e in questo 2025 non possiamo che essere d'accordo sul fatto che gode di ottima salute, avendo apprezzato Silent Hill f. Ma ora sappiamo che il kickstarter dell'anno scorso non solo ha lanciato i remake del primo e del terzo capitolo, ma ha anche portato l'intero franchise a un nuovo traguardo di vendite.

Secondo gli ultimi dati di vendita rilasciati da Gematsu, Silent Hill 2 Remake ha venduto 2,5 milioni di copie fino ad oggi, che se sommato al conteggio totale dei capitoli precedenti porta il franchise di Silent Hill a oltre dieci milioni di copie vendut. Questo ci dà anche un'idea di quanto sia stato importante il ritorno, e anche il milione (che sappiamo, perché probabilmente è già di più) di Silent Hill f.

Se sei uno di quelli che non hanno ancora provato il gioco, ma sono curiosi di farlo, Silent Hill 2 Remake è stato scelto come uno dei giochi che verranno aggiunti al catalogo PlayStation Plus Extra e Premium il 21 ottobre.