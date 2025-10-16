Silent Hill 2 Remake, Until Dawn e V Rising sono i protagonisti dei giochi PS Plus Extra e Premium di questo mese
Il catalogo dei giochi sta ricevendo alcune voci sufficientemente inquietanti per ottobre.
C'è un brivido nell'aria. Le foglie cadono dagli alberi. Il tuo partner non smetterà di molestarti su quale costume indosserai quest'anno. Esatto, è ottobre, baby. Man mano che le notti si allungano e il tempo peggiora, il gioco serale diventa sempre più allettante e PlayStation Plus ha arricchito il suo catalogo di giochi con alcune nuove voci.
Silent Hill 2 Remake, il remake per PS5 di Until Dawn, V Rising e Poppy Playtime: Chapter 1 ci regalano alcune esperienze spettrali da vivere in questa stagione di Halloween. Anche se V Rising non condivide il tema horror degli altri giochi elencati, la sua estetica da vampiro può aiutarti a sentirti come se stessi abbracciando Halloween se non sei un fan di farti spaventare da un paio di pantaloni nuovi.
Anche Yakuza: Like a Dragon, As Dusk Falls e Wizard with a Gun sono in fila per le voci del catalogo dei giochi in arrivo il 21 ottobre. Se sei una persona che ha speso un po' di PS Plus Premium, Tekken 3 arriverà anche nella libreria dei classici lo stesso giorno.