Silent Hill 2 Remake, Until Dawn e V Rising sono i protagonisti dei giochi PS Plus Extra e Premium di questo mese

C'è un brivido nell'aria. Le foglie cadono dagli alberi. Il tuo partner non smetterà di molestarti su quale costume indosserai quest'anno. Esatto, è ottobre, baby. Man mano che le notti si allungano e il tempo peggiora, il gioco serale diventa sempre più allettante e PlayStation Plus ha arricchito il suo catalogo di giochi con alcune nuove voci.

Silent Hill 2 Remake, il remake per PS5 di Until Dawn, V Rising e Poppy Playtime: Chapter 1 ci regalano alcune esperienze spettrali da vivere in questa stagione di Halloween. Anche se V Rising non condivide il tema horror degli altri giochi elencati, la sua estetica da vampiro può aiutarti a sentirti come se stessi abbracciando Halloween se non sei un fan di farti spaventare da un paio di pantaloni nuovi.

Anche Yakuza: Like a Dragon, As Dusk Falls e Wizard with a Gun sono in fila per le voci del catalogo dei giochi in arrivo il 21 ottobre. Se sei una persona che ha speso un po' di PS Plus Premium, Tekken 3 arriverà anche nella libreria dei classici lo stesso giorno.