Silent Hill f bandito in Australia a causa di contenuti controversi

Al prossimo capitolo dell'agghiacciante saga di Konami è stata negata la classificazione in Australia. Ciò significa che il gioco non sarà venduto o distribuito nel paese a meno che non vengano apportate modifiche prima del lancio per soddisfare gli standard richiesti. L'Australian Classification Board non ha specificato il motivo della decisione, ma gli avvisi sui contenuti del gioco includono temi come la discriminazione di genere, gli abusi sui minori, il bullismo, le allucinazioni indotte da droghe, la tortura e la violenza grafica.

L'Australia è ben nota per la sua posizione notoriamente severa sui contenuti mediatici controversi o offensivi, e questa non è la prima volta che un gioco di Silent Hill incontra resistenza nel paese. Silent Hill: Homecoming, uscito nel 2008, è stato inizialmente bandito a causa dei suoi contenuti violenti, anche se in seguito è stata approvata una versione censurata creata appositamente per il mercato australiano.

Konami ha in programma di rilasciare Silent Hill f entro la fine dell'anno, e resta da vedere se una versione censurata sarà offerta per il mercato australiano o se la decisione di classificazione sarà riconsiderata.

Pensi che una regolamentazione rigorosa sui contenuti multimediali sia una buona cosa o dovrebbe esserci più libertà?