Silent Hill f il direttore di produzione afferma che l'intelligenza artificiale non può fare scelte audaci e creative

Le discussioni sull'IA e su come dovrebbe o potrebbe essere utilizzata nello sviluppo di giochi sono in continua evoluzione e continuano a essere un argomento caldo. Con aziende come Krafton, EA e Microsoft che lo abbracciano completamente. Non solo per lo sviluppo di giochi, ma per l'uso a tutti i livelli, dal basso verso l'alto.

Ma non tutti sono d'accordo con questo approccio. Con il direttore di produzione di Silent Hill f che ora si esprime contro l'uso dell'intelligenza artificiale. In un post sui social media afferma che l'acclamato gioco horror non sarebbe stato realizzato senza gli esseri umani e afferma che l'intelligenza artificiale è semplicemente incapace di prendere decisioni audaci e radicali. Cita lo sceneggiatore del gioco e l'ambientazione giapponese come due esempi e dice:

Cose come cambiare l'ambientazione della storia e il Giappone o coinvolgere Ryukishi07 come scrittore sono il tipo di scelte che l'IA non sarebbe mai in grado di fare.

Sei d'accordo con l'opinione di Okamoto?