Silent Hill f riceve un nuovo trailer di gioco

HQ

Silent Hill f Sembra ancora il capitolo forse più rischioso della serie, dato che passa dagli Stati Uniti al Giappone e a un sistema di combattimento molto più orientato al corpo a corpo.

Il trailer di gioco più recente, direttamente dal palco dell'Opening Night Live, pone ancora una volta l'accento sulle creature da incubo e sui temi piuttosto oscuri che il gioco è destinato ad esplorare.

E l'attesa non è lunga, uscirà il 25 settembre su PS5, PC e Xbox Series.